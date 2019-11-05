В Уфе неизвестные устроили гонки на автомобилях в этнопарке «Ватан»

Фото: администрация Кировского района г.Уфа



Фото: администрация Кировского района г.Уфа

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 ноября этнопарк «Ватан» подвергся нападению вандалов.

Неизвестные сломали замок на площадку амфитеатра и устроили там гонки на автомобилях. Хулиганы использовали для своих забав почти весь парковый комплекс, включая склон от Конгресс-холла «Торатау».

В итоге от их действий повреждены брусчатка, газон и декоративные решетки ливневой канализации.

Варварский поступок горе любителей развлечений не останется без наказания, сообщили в администрации Кировского района столицы. Данные по автомобилям вандалов будут переданы в правоохранительные органы.