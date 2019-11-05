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В Башкирии спасатели поймали косулю - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

В Башкирии спасатели поймали косулю - видео Фото: Госкомитет по ЧС РБ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Дикую косулю обнаружили 5 ноября на улицах города Белорецка. Животное не на шутку испугало местных жителей. Они решили попросить помощи спасателей. На вызов приехали сотрудники Аварийно-спасательной службы республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

«Животное поймали. Чтобы избежать травм, косулю стреножили. Отвезли ее за город, а затем выпустили на волю», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты объяснили, что с приходом холодов лесные жители могут выходить в город в поисках еды и питья. Приближаться к ним спасатели не советуют, так как дикие звери могут расценить это как опасность и напасть на человека.

Теги: дикие животные, МЧС, спасатели
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