Фото: Госкомитет по ЧС РБ В Башкирии спасатели поймали косулю - видео Фото: Госкомитет по ЧС РБ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Дикую косулю обнаружили 5 ноября на улицах города Белорецка. Животное не на шутку испугало местных жителей. Они решили попросить помощи спасателей. На вызов приехали сотрудники Аварийно-спасательной службы республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

«Животное поймали. Чтобы избежать травм, косулю стреножили. Отвезли ее за город, а затем выпустили на волю», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты объяснили, что с приходом холодов лесные жители могут выходить в город в поисках еды и питья. Приближаться к ним спасатели не советуют, так как дикие звери могут расценить это как опасность и напасть на человека.