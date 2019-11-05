Хусаин Кудашев: От слесаря до народного артиста Башкирии

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Несколько раз примерял Хусаин Кудашев фуражку машиниста, а мысленно много раз примерял костюмы героев башкирских спектаклей. О борьбе двух страстей в будущем народном артисте поведала газета «Советская Башкирия» в декабре 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Башкирскому академическому театру исполнилось 50 лет. В славной плеяде артистов театра драмы видное место занимает Хусаин Ильдерханович Кудашев», — пишет газета 14 декабря 1969 года. А началось все с того, что однажды 12-летний Хусаин увидел спектакль с участием ветеранов башкирской сцены Амина Зубаирова и Гималетдина Мингажева. Он был потрясен игрой артистов. После этого Хусаин стал постоянным посетителем храма искусства. Много раз безбилетника изгоняли из театра, но он снова и снова появлялся на галерке.

В 14 лет Хусаин поступил в школу фабрично-заводского ученичества и стал слесарем-арматурщиком паровозоремонтного завода. «Теперь в нем борются две страсти: юношу зовут и манят и гудки паровозов, и пленительные мелодии курая», — говорится в публикации. Несколько раз примерял Кудашев фуражку паровозного машиниста, а мысленно много раз примерял костюмы полюбившихся ему героев башкирских спектаклей. Днем он работал в сборном цехе, а вечерами репетировал в театре рабочей молодежи. Затем учеба в студии при Башкирском театре и зачисление в Московский техникум театрального искусства. Это время коллективизации и острой классовой борьбы в деревне. Тогда комсомол направил Кудашева на хлебозаготовки и его учеба в Москве сорвалась.

И все же его мечта об учебе в столице сбылась. На одном из спектаклей башкирского театра, где играл Кудашев, его заметила доцент Московской консерватории Екатерина Милькович. После спектакля она с улыбкой сказала артисту: «Это был ваш экзамен, вы приняты в число студентов башкирского отделения Московской консерватории».

В Москве он посещал театры, знакомился с игрой Царева, Добронравова, Ильинского, учась у великих актеров. Результаты сказались уже на первых актерских работах Кудашева в башкирских операх «Хакмар», «Карлугас». Все более яркими и выпуклыми становились создаваемые им образы, отмечают в газете. Если в начале большую роль в успехах играли благородная сценическая внешность, голосовые данные, «то с годами выросло мастерство Кудашева, умение передать в характерах своих героев главное, найти способ сценического выражения индивидуальных черт».

В его репертуаре множество созданных образов различных эпох и национальностей, классов и воззрений. Один из лучших образов, созданных Хусаином Кудашевым, — чабан Айдар в спектакле «Весенняя песня» по пьесе Назара Наджми. «Веришь Айдару-Кудашеву, когда этот музыкально одаренный, любящий свой колхоз и свою профессию человек долго и мучительно решает вопрос, ехать ли ему по предложению секретаря парторганизации в музыкальное училище или остаться в деревне», — пишут в издании. Из простого деревенского парня Айдар-Кудашев на глазах у зрителей превращался в героя — своего современника с ясным умом, горячим сердцем и стойким характером.

Правительство республики высоко оценило деятельность Хусаина Кудашева, присвоив ему почетное звание народного артиста БАССР. «Моя самая любимая роль еще не сыграна. Я мечтаю о Горьком, о Шекспире», — поделился артист в декабре 1969 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

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