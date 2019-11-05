В России начали продавать растительное мясо

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Еда будущего производится из горохового белка, отходов какао-бобов, рапсового масла, сообщают «Ведомости﻿». С 5 ноября в российских магазинах стартует продажа растительного мяса из гороха, масла и даже сверчков. Отмечается, что за килограмм продукта придётся отдать около трех тысяч рублей.

Чтобы получить растительный аналог мяса, группе исследователей понадобилось более семи лет. Что касается самой продукции, она почти целиком состоит из «отходных», часто ненужных в пищевом производстве элементов. Растительное мясо специалисты компании создают как из гороха, отходов какао-бобов и конопли, так и из рапсового масла и воды. Недавно появилось растительное мясо из сверчков. Вернее, из муки, в которую их перетирают. Такое мясо не содержит холестерин и находит отклик, по словам создателей, не только у вегетарианской аудитории, ведь, как уверяют производители, на вкус растительное мясо почти неотличимо от мяса животного происхождения.

В компанию Beyond Meat, которая производит мясо, состоящее из растительных элементов, инвестируют Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, бывший глава МакДональдса Дон Томпсон.

В Европе растительное мясо продают уже давно — в виде котлет для бургеров. На российском рынке — с 5 ноября продукция появятся в и некоторых ритейл-сетях. Стоить килограмм «сверчкового мяса» будет около трех тысяч рублей.