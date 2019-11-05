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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ежегодно рак обнаруживается у 13 тысяч жителей республики

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Республиканский онкодиспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование: рентгенодиагностический комплекс, видеобронхоскопы, компьютерный томограф, маммографический рентгеновский аппарат и микроскопы. Оно позволит в год проводить около 120 тысяч исследований. На сегодняшний день на учете состоят более 85 тысяч человек, у которых обнаружены злокачественные новообразования. Ежегодно регистрируются более 13 тысяч случаев.

В Башкортостане на 1,5% увеличилась ранняя диагностика на 100 тысяч населения. Это позволило снизить смертность от новообразований на 2,3 процента. В структуре заболеваемости первое место занимает рак молочной железы, на втором месте – рак легкого и третье место – рак кожи. В структуре смертности первое место занимает рак легких, второе – рак желудка и третье место – рак молочной железы.

Также в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжается строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера. Кроме этого, на базе клинической больницы №13 города Уфы, больниц городов Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский организовано четыре центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), необходимых для комплексной и быстрой диагностики часто встречающихся видов злокачественных новообразований.

В последующие два года на территории республики планируется открыть еще восемь таких центров.

Теги: Национальные проекты, онкозаболевния
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