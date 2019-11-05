Фото: ИА «Башинформ» Уфа - четвертая в регионе по активности участия в программе поддержки местных инициатив Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфа — четвертая в регионе по активности участия в программе поддержки местных инициатив. Столицу Башкирии по участию в программе поддержки местных инициатив опережают Нефтекамск, Сибай и Салават.

В 2019 году Уфа подала 33 заявки, отбор прошли 16 проектов на общую сумму 19,4 млн рублей (14,4 млн выделила республика, 2 млн – город, 3 млн – население).

Сейчас работы по пяти проектам завершены. По остальным пяти проектам работы продолжаются. Это два проекта по приобретению детской и спортивной площадок в Кировском районе, два проекта Орджоникидзевского района по ремонту контейнерных площадок и приобретению оборудования для детско-спортивной площадки и один проект Советского района по приобретению детской площадки с обустройством зоны отдыха. Работы по ним будут завершены до конца ноября 2019 года. По шести дополнительным проектам идут конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. В итоге в Октябрьском районе реализуется пять проектов, Орджоникидзевском – два, Советском – один, Демском – три, Калининском – три, Кировском – три. Об этом 5 ноября на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил начальник Управления экономики и инвестиций Тимур Хафизов.

В 2018 году в Башкирии в рамках республиканской Программы поддержки местных инициатив было реализовано 598 проектов местного масштаба на сумму 605 миллионов рублей и решено 2,5 тысячи проблем местного масштаба.

Всего за три года (2016-2019) в Башкирии по программе поддержки местных инициатив было реализовано более двух тысяч проектов. Из республиканского бюджета выделено 898 млн рублей.

В 2019 году на реализацию программы поддержки местных инициатив направлено 499,3 млн рублей. О том, как принять участие, чтобы получить деньги по программе поддержки местных инициатив, читайте в материале ИА «Башинформ».