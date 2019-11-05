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МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об усилении ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 5 ноября до 20.00 часов 6 ноября в регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,-2 градуса, по югу до -7, днем +2,+7.

На автодорогах ночью и утром местами гололедица.

По данным шкалы Бофорта, порывам ветра до 17-20 м/с соответствует такой ветровой режим, как «Буря». При таком природном явлении ломаются ветки деревьев, и оно опасно для водного вида транспорта.

Теги: МЧС РБ
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