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Мэр Уфы поручил проверить безопасность в детсадах и школах после трагедии в Нарьян-Маре

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мэр Уфы поручил проверить безопасность в детсадах и школах после трагедии в Нарьян-Маре Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

После трагедии в Нарьян-Маре глава администрации Уфы Ульфат Мустафин дал особое поручение по детским садам и школам в Уфе. На оперативном совещании мэр поручил проверить безопасность в детских садах и школах города.

«Я неоднократно говорил: безопасность в образовательных организациях, детских садах и школах всегда должна быть на первом месте. Система видеонаблюдения, контроля доступа, охрана, тревожная кнопка – все это имеется на страже безопасности наших детей. – Виталий Викторович (Дудко, глава управления МВД в Уфе – ред.) и Александр Дмитриевич (Овчинников, директор Центра общественной безопасности – ред.), – я вас особенно прошу, проведите профилактическую работу, проверьте ЧОПы», — сказал Ульфат Мустафин.

Администрация отреагировала на трагедию, произошедшую в столице Ненецкого Автономного округа 31 октября. 36-летний пьяный местный житель вошел в детский сад и ударил ножом 6-летнего мальчика. Спасти ребенка не удалось. Стало известно, что посторонний человек во время тихого часа вошел на территорию учреждения. Сотрудник ЧОПа принял его за родителя и нажал кнопку, открывающую дверь.

Во многих городах страны в настоящий момент начали проверку безопасности детских садов. Главам районных администраций Башкирии и управлению образования поручили проверить и проанализировать уровень безопасности образовательных учреждений.

Теги: администрация города, детские сады, школы
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