В ГИБДД Башкирии предупредили об опасном природном явлении
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасном природном явлении Фото: Ксения Калинина
УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане из-за изменения погодных условий на автодорогах образовалась наледь — гололёд. Об этом на своих страницах в соцсетях 5 ноября сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.
Он предупредил водителей об опасном природном явлении и призвал быть внимательными и аккуратными.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Помните, что необдуманные манёвры на проезжей части могут стать причиной серьёзной аварии. Ваша безопасность в ваших руках», — написал Динар Гильмутдинов.