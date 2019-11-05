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В ГИБДД Башкирии предупредили об опасном природном явлении

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В ГИБДД Башкирии предупредили об опасном природном явлении Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане из-за изменения погодных условий на автодорогах образовалась наледь — гололёд. Об этом на своих страницах в соцсетях 5 ноября сообщил начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.

Он предупредил водителей об опасном природном явлении и призвал быть внимательными и аккуратными.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Помните, что необдуманные манёвры на проезжей части могут стать причиной серьёзной аварии. Ваша безопасность в ваших руках», — написал Динар Гильмутдинов.

Теги: ГИБДД РБ
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