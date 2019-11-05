Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет Международный салон образования Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 6 по 9 ноября на площадке ВДНХ-Экспо пройдет Уфимский международный салон образования-2019. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил мэр Ульфат Мустафин.

На мероприятии представят основные направления современной системы образования, новые технологии и средства обучения, информацию о системе переподготовки кадров, возможностях дополнительного и бизнес-образования. Состоятся мастер-классы, лекции, семинары, научно-практические конференции, интерактивные площадки и многое другое.

В мероприятии примут участие студенты, абитуриенты, учащиеся школ, родители, педагоги. Салон станет площадкой для взаимодействия между участниками системы образования — специалистами, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления.