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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет Международный салон образования

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет Международный салон образования Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 6 по 9 ноября на площадке ВДНХ-Экспо пройдет Уфимский международный салон образования-2019. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы сообщил мэр Ульфат Мустафин.

На мероприятии представят основные направления современной системы образования, новые технологии и средства обучения, информацию о системе переподготовки кадров, возможностях дополнительного и бизнес-образования. Состоятся мастер-классы, лекции, семинары, научно-практические конференции, интерактивные площадки и многое другое.

В мероприятии примут участие студенты, абитуриенты, учащиеся школ, родители, педагоги. Салон станет площадкой для взаимодействия между участниками системы образования — специалистами, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления.

Теги: образование
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