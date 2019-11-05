Фото: автор В Башкирии сегодня потеплеет Фото: автор

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Башкирии немного потеплеет.

По информации Башгидромета, 5 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, переходящий в дождь. Днем в отдельных районах гололед, утром на дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от минус 1 до 4 градусов тепла.

В ближайшие два дня станет еще теплее. Так, к четвергу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем достигнет в Башкирии 5-10 градусов тепла.