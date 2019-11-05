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Владимир Путин назначил начальника управления ФСИН по Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: 39.фсин.рф

Владимир Путин назначил начальника управления ФСИН по Башкирии Фото: 39.фсин.рф

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин назначил новых руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС в регионах, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, полковник внутренней службы Алексей Чириков стал начальником управления ФСИН по Башкирии.

Отметим, что уроженец Барнаула Алексей Чириков ранее возглавлял УФСИН России по Республике Алтай, а затем и Калининградской области.

Он родился 26 мая 1975 года в Барнауле. В 1996 году окончил Уфимскую высшую школу милиции, в 2010 году — Академию права и управления ФСИН России.

В уголовно-исполнительной системе работает с 1996 года, проходил службу на разных должностях среднего и старшего начальствующего состава в Алтайском крае. До назначения в Республику Алтай замещал должность заместителя начальника УФСИН по Алтайскому краю. Весной 2016 года возглавил УФСИН России по Республике Алтай. Прошлой осень приказом ФСИН России назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области.

Теги: Владмир Путин, УФСИН
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