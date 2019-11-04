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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем народного единства

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Днем народного единства Фото: glavarb.ru

УФА, 4 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем народного единства.

«Уважаемые соотечественники! Ҡәҙерле ватандаштар!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! Более четырех столетий назад народным ополчением под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москва была освобождена от захватчиков. Это патриотическое движение объединило все народы России. Главный урок тех событий – именно в многообразии народов и их единстве заключается подлинная сила России.

Башкирский край многие века подтверждает эту истину, вписав яркие страницы в летопись ратных и трудовых свершений Отечества. Мир и согласие для нашего края, где веками единой семьей живут представители более ста народов, несёт глубинный нравственный смысл, придает нам новые силы для движения вперед. Все мы – очень разные. Но одинаково горячо любим Родину, вместе преодолеваем трудности, приумножаем общие успехи нашей страны, работаем для ее будущего. Потому что вместе мы – сила!

Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, душевного тепла, мира и добра! Будем едины! Берҙәм булайыҡ!», — говорится в поздравлении.

Теги: День народного единства, Глава РБ
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