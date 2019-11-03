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Пропавший неделю назад с двумя сыновьями уфимец Артем Мазов звонил жене

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МВД по РБ, волонтеры

Пропавший неделю назад с двумя сыновьями уфимец Артем Мазов звонил жене Фото: пресс-служба МВД по РБ, волонтеры

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Пропавший с двумя маленькими сыновьями уфимец Артем Мазов, которого ищут восьмой день, звонил супруге и просил не разрушать их брак, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.

Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтеров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой взял с собой сыновей восьми и пяти лет и исчез.

«Нам известно от супруги Мазова, что после пропажи он звонил ей, между ними состоялся разговор о разводе, он просил не разрушать брак», — сказал РИА Новости﻿ источник в правоохранительных органах республики.
Заявление об исчезновении мужа и детей — пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Ильи — 26 октября.в полицию написала 34-летняя уфимка.

На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы обнаружили автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми. Следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфа, а также криминалисты из Москвы.

До сегодняшнего дня Артема Мазова с сыновьями не нашли, их поиски продолжаются.

Теги: розыск, Артем Мазов
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