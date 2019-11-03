Фото: Валерий Шахов На следующей неделе в Башкирии потеплеет Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе в Башкирию придет потепление, сообщает Башгидромет.

Сегодня синоптики прогнозируют в республике переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха днем — от 1 до 6 градусов мороза.

4 ноября в республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 5-10 градусов, при прояснениях до 15 мороза. Днем теплее — от плюс 2 до минус 3 градусов.

5 ноября синоптики прогнозируют в Башкирии местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — 3-8 градусов мороза. Днем — от плюс 3 до минус 2.