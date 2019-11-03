Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.03

EUR 71.47

3 ноября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирии потеплеет

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

На следующей неделе в Башкирии потеплеет Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На следующей неделе в Башкирию придет потепление, сообщает Башгидромет.

Сегодня синоптики прогнозируют в республике переменную облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха днем — от 1 до 6 градусов мороза.

4 ноября в республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 5-10 градусов, при прояснениях до 15 мороза. Днем теплее — от плюс 2 до минус 3 градусов.

5 ноября синоптики прогнозируют в Башкирии местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — 3-8 градусов мороза. Днем — от плюс 3 до минус 2.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии трое детей на озере провалились под лед: одного спасти не удалось
Трагедией закончилась прогулка детей на «Малом озере» в селе Байгильдино Нуримановского района Башкирии. Троих малышей заметили соседи слишком поздно: вс
Пропавший в Уфе 9-летний мальчик найден
Пропавший в Уфе 9-летний Наиль Нурмухаметов найден живым и здоровым. Об этом агентству «Башинформ» сообщили волонтеры поискового отряда. Подробности исч
ФК «Уфа» снова нанес удар гранду РПЛ: «Локомотив» уезжает с ничьей
Качественный матч сегодня провели футболисты клуба «Уфа» против «Локомотива» в рамках 15-го тура РПЛ. Несмотря на то, что хозяева поля в первом тайме мен
В Уфе пропал 9-летний ребенок: на поиск вышла полиция и волонтеры
В уфимском микрорайоне Черниковка оперативно подняты силы добровольцев и полицейских. Пропал 9-летний ребенок. Наиль Нурмухаметов вышел из дома по улице
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть