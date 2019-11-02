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Пропавший в Уфе 9-летний мальчик найден

ОБЩЕСТВО
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

Пропавший в Уфе 9-летний мальчик найден Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавший в Уфе 9-летний Наиль Нурмухаметов найден живым и здоровым. Об этом агентству «Башинформ» сообщили волонтеры поискового отряда.

Подробности исчезновения ребенка пока выясняются. Школьник передан родителям. Также с ним и его родными беседу проведут полицейские.

Ранее информационное агенство сообщало о том, что юный уфимец пропал 2 ноября. Ушел из дома и не выходил на связь.

Теги: Уфа, поиск пропавших
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