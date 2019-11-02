Фото: Лиза Алерт. Башкортостан Пропавший в Уфе 9-летний мальчик найден Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавший в Уфе 9-летний Наиль Нурмухаметов найден живым и здоровым. Об этом агентству «Башинформ» сообщили волонтеры поискового отряда.

Подробности исчезновения ребенка пока выясняются. Школьник передан родителям. Также с ним и его родными беседу проведут полицейские.

Ранее информационное агенство сообщало о том, что юный уфимец пропал 2 ноября. Ушел из дома и не выходил на связь.