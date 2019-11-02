Фото: Ксения Калинина В Уфе потерявшуюся бабушку нашли благодаря тревожной кнопке Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Тревожную кнопку продавцы магазина в Демском районе Уфы нажали в пять утра 2 ноября. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и увидел 78-летнюю женщину. Но пенсионерка не была преступницей. Пожилая уфимка сообщила, что она потерялась.

«Оказалось, что бабушку, страдающую потерей памяти, с вечера разыскивают сотрудники полиции как без вести пропавшую, по обращению родственников. Бабушка несколько часов провела на улице, пытаясь самостоятельно найти дорогу до дома», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Башкирии.

Вневедомственные охранники передали бабушку полицейским, которые уже сообщили радостную новость родным.