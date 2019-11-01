Член Общественной палаты РБ предложила освобождать соцпреднимателей от налогов на 5 лет

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Было бы хорошо, если социальные предприниматели, которые докажут свой статус и войдут в реестр, получали как минимум на 5 лет освобождение от всех налогов», — предложила сегодня, 1 ноября председатель Комиссии Общественной палаты Башкирии по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова на форуме «Сообщество» в Москве в рамках секции ««Социальное предпринимательство — новый вектор развития».

Предложение было воспринято аплодисментами.

«На мой взгляд, в регионах нужно создавать банк муниципальной недвижимости в хорошем состоянии, очень серьезные издержки социальный бизнес несет именно на коммерческой недвижимости и было бы хорошо, если бы эта недвижимость хотя бы первое время ( первые пять лет) предоставлялась с нулевой арендной ставкой. Давайте развивать этот рынок!», — отметила Ирина Абрамова

Напомним, 26 июля 2019 года в России был принят закон о социальном предпринимательстве. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Документ дает определение социального предпринимательства и выделяет его в отдельную область малого и среднего предпринимательства. В рамках секции участники обсуждали плюсы и минусы этого закона.

«По поводу закона, я считаю, что его приняли очень вовремя. С одной стороны, потому что бюджеты регионов более, чем на 70% социальные. Государство выполняет социальную функцию перед своими гражданами. С другой стороны мы видим именно сейчас, что рынки, на которых предприниматель традиционно зарабатывал, падают, это та же самая торговля, девелоперский рынок. Как раз в этой ситуации рынок социального предпринимательства имеет огромного потенциального клиента», — отметила Ирина Абрамова.

Общественница отметила те сферы, в которых могли бы сейчас проявить себя социальные предприниматели: качественные образовательные услуги, детские сады, детский отдых.

«В нашем регионе мы определили для себя, что один из векторов, по которым хотели бы двигаться в первую очередь — это развитие негосударственного сектора в детских оздоровительных лагерях (оздоровление детей)», — сказала председатель комиссии Общественной палаты Башкортостана.

Она отметила, что, несмотря на более высокую стоимость путевки в детском частном лагере, там более качественная программа, и родители готовы за это платить.

«Мы видим, что катастрофически не хватает качественных услуг для пожилых людей, это огромный сегмент, потребитель готов за него платить, если вы будете на этом рынке работать качественно, честно, с добрым сердцем, вы будете развиваться за клиентские деньги», — добавила спикер.

Третий сектор, который требует развития, по ее мнению, это частные детские сады.

«Госсобранием — Курултаем Республики Башкортостан в сентябре этого года был принят закон, согласно которому вводится льгота по налогу на имущество тех организаций, которые занимаются оздоровлением и отдыхом детей. Раньше эта льгота предоставлялась только муниципальным бюджетным организациям. Государственные и негосударственные рынки выравниваются, и законодатель приглашает войти в эти области и оказывать там качественные услуги», — отметила Ирина Абрамова.