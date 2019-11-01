В Санкт-Петербурге заложили большую подводную лодку «Уфа» для Тихоокеанского флота России

Фото: http://admship.ru/







Фото: http://admship.ru/

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 ноября в Санкт-Петербурге в компании «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России. Третий и четвёртый корабли будут носить названия «Уфа» и «Магадан». В торжественном мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Контракт на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота России Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» подписали в сентябре 2016 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский» завершил морской этап государственных испытаний 10 октября. Второй, «Волхов» готовится к спуску на воду в декабре. Также в настоящее время ведется подготовка производства для начала строительства пятой и шестой подводных лодок. Строительство всей серии планируется завершить в 2022 году.

﻿«Закладка двух подводных лодок «Уфа» и «Магадан» – очередной трудовой подарок верфей к 315-летию, – подчеркнул Александр Бузаков. – Это третий и четвертый корабли серии для Тихоокеанского флота, строительство которой успешно идет на предприятии. И мы гордимся тем, что флот доверяет строительство современных модернизированных подводных лодок именно Адмиралтейским верфям. Нет сомнения, что все шесть кораблей серии будут построены и сданы в срок и с соответствующим качеством».

Главнокомандующий Военно-Морским флотом России назвал закладку новых подводных лодок важным вкладом в процесс наращивания усилий флота и укрепления обороноспособности нашей страны.

﻿«Предыдущая серия кораблей, построенная на верфях для Черноморского флота, уже доказала свою высокую эффективность участием в боевых действиях», – отметил Николай Евменов.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин отметил, что данное событие стало возможным благодаря инициативе моряков, членов Морского собрания Башкортостана.«Мы очень рады, что одна из подводных лодок названа именем столицы Республики Башкортостан – «Уфа». Выражаем слова искренней благодарности за оказанную поддержку. Нет сомнений в том, что субмарина имени нашего города, а вместе с ней и другие подлодки данного класса, будут успешно выполнять боевые задачи», — подчеркнул Ульфат Мустафин.

Подводные лодки проекта 636.3 оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана. Это обеспечивает гарантированное упреждающее обнаружение противника, а также своевременное уклонение от его атак, сообщили в компании.

Адмиралтейские верфи построили 23 подводные лодки проекта 636 за 23 года. Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; количество торпедных аппаратов — 6, скорость – 18 узлов; экипаж – 52 человека.