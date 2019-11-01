В преддверии Дня народного единства в Уфе обсудили значение праздника

Фото: автор



















Фото: автор

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

1 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» в ходе круглого стола, посвященного Дню народного единства, представители общественных организаций, органов власти и управления, студенты и преподаватели вузов обсудили предпосылки и результаты исторического события, а также затронули современные проблемы развития народного единства, патриотизма и дружбы народов.

Директор Центра гуманитарных исследований Минкультуры Республики Башкортостан Марат Марданов открыл круглый стол с оценки исторического значения объединения народов России перед лицом внешней угрозы в 1612 году, когда страна подверглась польской интервенции и государство оказалось на грани потери независимости. Идейными вдохновителями исторического единения народов были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, под руководством которых 4 ноября 1612 года Москва была освобождена от польских интервентов. В связи с этим событием в 2004 году был учрежден праздник День народного единства.

Цель круглого стола – ознакомление студентов и всех присутствующих с историей возникновения праздника Дня народного единства, патриотическое воспитание через осознание важности всеобщего единения для победы над агрессорами, формирование толерантного отношения ко всем народам, нациям, вероисповеданиям.

Приветствовал участников заместитель начальника Управления по общественно-политическому развитию администрации главы Республики Башкортостан Ришат Сабитов:

«Если изучать историю России, то единство народа российской нации имеет огромное значение для сохранения и развития, для ее дальнейшего существования в мировом сообществе и этот праздник становится основополагающим праздником дружбы народов, под которым мы понимаем любовь к отчизне, изучаем ее историю. Я уверен, что сегодняшняя молодежь, российские народы, только объединившись, могут дать ответ для новых вызовов времени и обеспечить дальнейшее развитие Российской Федерации», — отметил спикер.

«О том, что такое дружба народов в нашей республике, хорошо сказал Радий Фаритович Хабиров на форуме «Валдай». Это отнюдь не толерантность, английский термин, когда люди терпят друг друга. Дружба народов – это когда люди действительно живут друг с другом в мире и согласии. Доказательством тому является то, что каждый третий брак в республике – межнациональный».

Первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина дала определение понятию «дружба народов».Председатель Регионального отделения «Российское военно-историческое общество» в РБ, член-корреспондент Академии военных наук Рамиль Рахимов выступил с докладом «Новое прочтение Дня народного единства» и рассказал о празднике в современных условиях.

О достижениях военно-морского флота России, его прошлом и о современности, рассказал Рустем Хазиев — профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного управления БашГУ, доктор исторических наук, профессор, научный консультант мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история».

О роли Дома дружбы народов Республики Башкортостан в формировании идей единства и дружбы народов методом включенности с аудиторией рассказал директор ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан Ильгиз Султанмуратов. За расшифровку слова «комсомол» среди студентов он разыграл книгу.

Руководитель программы «Патриотическое воспитание», старший преподаватель кафедры управления информационной безопасностью БашГУ Рустэм Шагабутдинов рассказал о работе Военно-патриотического клуба «Авангард» и Центра допризывной подготовки БашГУ.

После «круглого стола» участникам провели экскурсию по Историческому парку «История Башкортостана во второй половине XX — начале XXI века», в ходе которой они узнали интересные факты об истории Башкортостана.

Организаторы мероприятия: Государственное автономное учреждение Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан; Исторический парк «Россия – Моя история»; Институт истории и государственного управления Башкирского государственного университета; Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Башкортостан; Региональное отделение Академии военных наук Российской Федерации по Республике Башкортостан.