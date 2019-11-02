Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.03 ↑

EUR 71.47 ↓

2 ноября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе наградили лауреатов общественной премии «Герой нашего времени»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе наградили лауреатов общественной премии «Герой нашего времени» Фото: администрация г.Уфа

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялось церемония награждения лауреатов телевизионной общественной премии «Герой нашего времени», которую уже восьмой год организует столичный телеканал «Вся Уфа» и города. В этом году церемония была посвящена 20-летию телеканала.

Премия «Герой нашего времени» призвана отмечать тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм, преодолевает обстоятельства, бьет спортивные рекорды и совершает открытия, — словом, является подлинным героем нашего времени.

Победителем номинации «Сильные духом» стала Зиля Басырова с проектом «Я слышу вас, доктор!».

В номинации «Храбрые сердцем» отмечена Наталья Толстолуцкая. Она спасла женщину, которая едва не утонула на озере Теплом в Уфе

Дима Солнцев и Милена Новикова получили награду в номинации «Взрослый поступок маленького человека». Дима вытащил ребёнка, который провалился под лёд, а 6-летняя Милена спасла из пожара двоих сестренок и 11-месячного братишку.

Социальной акцией года признан проект «Волонтеры малых дел», организованный общественным фондом развития города.

В номинации «Доброе дело» награду получили организаторы экопроекта «ПТУлей». Волонтеры превратили старое здание профучилища в арт-пространство.

В номинации «Меценат года» победителем стал Фонд имени Мустая Карима.

Благотворителем года признана группа компаний «Пышка».

Кульминацией торжества стало появление на сцене Юрия Хорьговского, командира воздушного судна Ту-204, который посадил самолет с горящим двигателем в аэропорту Уфы. Коллектив телеканала «Вся Уфа» единогласно признал его «Героем нашего времени».

Все лауреаты получили бронзовые статуэтки в виде сплетённых ладоней.

Специальными гостями церемонии награждения стали победитель вокального шоу «Голос» Сергей Волчков и спортивный комментатор, телеведущий, журналист, продюсер Кирилл Набутов.

Теги: общественная премия «Герой нашего времени», телеканал «Вся Уфа»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Следкоме Башкирии сообщили подробности гибели отца двоих детей в лесу
Белебеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белебеевского района. Он подозревается в преступлении
В Уфе обсудили вопросы развития поликультурных отношений в Центральной Азии
В Уфе в рамках IV Евразийского гуманитарного форума состоялась встреча представителей Экспертного Совета по культурному и духовному развитию дунган евра
В Уфе после скандала в школе старшеклассницу перевели на домашнее обучение
В Уфе после скандала в школе старшеклассницу перевели на домашнее обучение. Решение приняли по итогам встречи совместно с педагогами и родителями девочк
В уфимском суде Луиза Хайруллина признала свою вину
В Уфе на очередном судебном заседании Луиза Хайруллина, обвиняемая в присвоении более 23 млн рублей из банка в городе Салавате, признала свою вину и нач
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть