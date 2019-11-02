Фото: администрация г.Уфа В Уфе наградили лауреатов общественной премии «Герой нашего времени» Фото: администрация г.Уфа

УФА, 2 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялось церемония награждения лауреатов телевизионной общественной премии «Герой нашего времени», которую уже восьмой год организует столичный телеканал «Вся Уфа» и города. В этом году церемония была посвящена 20-летию телеканала.

Премия «Герой нашего времени» призвана отмечать тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм, преодолевает обстоятельства, бьет спортивные рекорды и совершает открытия, — словом, является подлинным героем нашего времени.

Победителем номинации «Сильные духом» стала Зиля Басырова с проектом «Я слышу вас, доктор!».

В номинации «Храбрые сердцем» отмечена Наталья Толстолуцкая. Она спасла женщину, которая едва не утонула на озере Теплом в Уфе

Дима Солнцев и Милена Новикова получили награду в номинации «Взрослый поступок маленького человека». Дима вытащил ребёнка, который провалился под лёд, а 6-летняя Милена спасла из пожара двоих сестренок и 11-месячного братишку.

Социальной акцией года признан проект «Волонтеры малых дел», организованный общественным фондом развития города.

В номинации «Доброе дело» награду получили организаторы экопроекта «ПТУлей». Волонтеры превратили старое здание профучилища в арт-пространство.

В номинации «Меценат года» победителем стал Фонд имени Мустая Карима.

Благотворителем года признана группа компаний «Пышка».

Кульминацией торжества стало появление на сцене Юрия Хорьговского, командира воздушного судна Ту-204, который посадил самолет с горящим двигателем в аэропорту Уфы. Коллектив телеканала «Вся Уфа» единогласно признал его «Героем нашего времени».

Все лауреаты получили бронзовые статуэтки в виде сплетённых ладоней.

Специальными гостями церемонии награждения стали победитель вокального шоу «Голос» Сергей Волчков и спортивный комментатор, телеведущий, журналист, продюсер Кирилл Набутов.