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В Башкирии несмотря на жалобы переселенцы продолжают жить в «домах-полуфабрикатах»

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

Фото: ОНФ по РБ

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии несмотря на жалобы переселенцы из аварийного жилья все так же продолжают жить в «домах-полуфабрикатах», построенных по заказу администрации Уфимского района в деревне Подымалово Уфимского района. Региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось в прокуратуру с просьбой защитить права граждан.

Недавно общественники проверили, устранил ли застройщик в рамках гарантийных обязательств нарушения, допущенные при строительстве домов. Оказалось, что ремонт не закончен ни в одном из пяти двухквартирных домов, возведенных по программе переселения из аварийного жилья.

Ранее «фронтовики» обращались в правительство региона с призывом взять на контроль сроки и качество устранения недостатков в этих домах.

Представителями госкомитета республики по строительству и архитектуре было дано обещание завершить работы до 31 октября 2019 года. Однако более 10 семей до сих пор живут в вагончиках и в съемном жилье.

﻿«Мы много занимаемся проблемами «нового аварийного жилья». И, считаем, что в Башкортостане худшие по качеству дома построены именно в Подымалово, — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. — Они больше похожи на садовые домики, чем на капитальное жилье для круглогодичного проживания. Совершенно непонятно, на кого рассчитаны квартиры, где на первом этаже расположены крохотные кухня и санузел, а в мансарде, куда ведет крутая лестница, — маленькая комната под скошенной крышей. Почему нельзя было построить нормальные квартиры с комфортной планировкой?».
По словам местных жителей, что строительство этих домов изначально велось с нарушением технологий, с использованием некачественных материалов.В строениях отсутствует вентиляция, все деревянные элементы гниют, полы и стены покрываются плесенью и грибком, зимой — инеем. Обеспечение квартир газовым оборудованием не предусмотрено проектом. Помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами. Горячее водоснабжение происходит при помощи электрических котлов, что в совокупности с недостаточной теплоизоляцией квартир приводит к большим финансовым затратам для жильцов. Сливная система не отвечает нормам, постоянно переполняется.

﻿«Заказчиком строительства является администрация Уфимского района. Почему чиновники приняли в эксплуатацию «дома-полуфабрикаты»? Люди обращаются к ним за помощью, а натыкаются на стену непонимания, — отметил Виталий Брыкин.- У муниципалитета есть рычаги воздействия на застройщика, но вместо того, чтобы добиться устранения всех недостатков до наступления холодов, представители района равнодушно наблюдают со стороны».
Независимая экспертиза, которую заказали жители, показала, что дальнейшая эксплуатация домов допустима только после проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий. Учитывая невыносимые условия, в которых живут переселенцы из аварийного жилья в деревне Подымалово, активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Башкирии с просьбой защитить их права, сообщили в пресс-службе штаба реготделения фронта.

Теги: ОНФ, аварийное жилье
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