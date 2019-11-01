В Москве чествовали семью Арманшиных из Башкирии, победившую в конкурсе «Семья года-2019»

Фото: Минтруд РФ, Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

Фото: Минтруд РФ, Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Семью Арманшиных из Татышлинского района Башкирии в числе других победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2019» чествовали в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Бахтегарай Сахибгараевич и Зинфира Ахатовна из деревни Старочукурово Татышлинского района стали победителями конкурса в номинации «Сельская семья».

Супруги Арманшины живут вместе более 35 лет, воспитали троих дочерей. Они не только являются образцом крепких семейных уз, но и верой и правдой служат истории своей малой родины, прикладывают все усилия для сохранения культурного и духовного наследия. Благодаря им в деревне создан музей и открыта мечеть поэта-просветителя XIX века Гали Сокороя. Арманшины – энтузиасты, неустанные сотрудники музея, изучают и пропагандируют творчество славных земляков: основоположника табынского ханства XIII – XVI веков, лидера ирактинских башкир Исан (Асан) хана, башкирского старшины Шарифа Киикова, поэта-просветителя XIX века Гали Сокороя, его сыновей, поэтов-просветителей Гарифуллы и Гиниятуллы Кииковых, ухаживают за их могилами. В 2017 году они внесли большой вклад при создании и установки надмогильной плиты Исан хану. Активно занимаются составлением родословных Ирактинского рода, участвуют в научно-практических конференциях, краеведческих экспедициях, проводят мастер-классы и экскурсии по историческим местам родного края. Бахтегарай Сахибгараевич является имам-хатибом села, занимается исследовательской работой. Семья находит время и на благотворительность: посещают детский приют села Шулганово Татышлинского района, раздают подарки, являются участниками республиканского конкурса «Бери пример».

Всего победителями Всероссийского конкурса «Семья года-2019» стали 85 семей из разных регионов страны. Цели конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Организаторы – Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».