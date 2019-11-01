В Башкирии прошел «Большой этнографический диктант»

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Большой этнографический диктант» прошёл 1 ноября накануне Дня народного единства в России. В Башкортостане участниками стали более 3 тысяч человек. Всего в республике было организовано 55 площадок.

На площадке Башкирского государственного университета этнографический диктант, наряду со школьниками, студентами, рядовыми горожанами, писали, в том числе, вице-премьер правительства республики Фанур Ягафаров, министр культуры РБ Амина Шафикова, ректор БашГУ Николай Морозкин.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Участникам предстояло ответить на 30 вопросов о современности и задания на знание истории прошлых веков. На написание диктанта давалось 45 минут.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября.

В России масштабная акция «Большой этнографический диктант» проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году в нем приняли участие 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Башкортостане ответственными за организацию выступили Министерство культуры, Министерство образования региона и Дом дружбы народов РБ.