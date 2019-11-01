Фото: сайт главы РБ «Для меня важна тема поддержки и возрождения сельской медицины» - глава Башкирии Фото: сайт главы РБ

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое в Светлогорске Калининградской области провел президент России Владимир Путин.

Ключевой темой заседания стали задачи регионов в сфере здравоохранения.

Как подчеркнул Владимир Путин, за последние годы в сфере здравоохранения сделано немало. Важным показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни с 70,9 года в 2014 году до 73,6 года в 2019-м.

Между тем, более 60 процентов россиян невысоко оценивают качество медицины. Прежде всего, речь идет о первичном звене.

«Вы знаете, что начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное значение. Это низкая доступность учреждений первичного звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие-долгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров», — констатировал Владимир Путин.

На сегодняшний день, по поручению президента страны уже утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января 2020 года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять.

«Вы, уважаемые коллеги, знаете, как обстоят дела в ваших регионах. Первичное звено — это зона ответственности прежде всего региональных властей, и у вас есть, безусловно, свой взгляд на решение накопившихся проблем», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало агентство «Башинформ» , расширенному заседанию президиума Госсовета предшествовал трехдневный семинар-совещание, во время которого руководители регионов работали в группах.

В частности, Глава Башкортостана Радий Хабиров вошел в состав подгруппы, которая занималась вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи. Сформированные в ходе семинара предложения стали предметом обсуждения на заседании президиума Государственного совета.

«В здравоохранении много проблем, но мы обсуждали именно первичную медицину — целый ряд вопросов, — прокомментировал по итогам заседания Радий Хабиров. — Первое — это дефицит медицинских кадров. Прозвучало довольно много предложений, как решить эту проблему и укрепить первичное звено врачами, средним медицинским персоналом. Второе — развитие материальной базы первичного звена, капитальный ремонт и строительство новых поликлиник. Что очень важно для меня, и именно в такой группе я работал, — мы вышли с предложением усилить сельскую медицину. Потому что в Башкортостане довольно большая доля сельского населения, и для нас это очень важно».

Как сообщил Радий Хабиров, в целом по многим вопросам «мы вышли с предложениями, чтобы они вошли в состав поручений президента». После этого в регионах будет проведена соответствующая работа и «мы очень надеемся, что президент нас поддержит».

«Я уже сказал, для меня важна тема поддержки и возрождения сельской медицины, — добавил глава Башкортостана. — Было очень интересное обсуждение, связанное с организацией закупок медицинского оборудования и лекарств. Потому что это очень коррупционноёмкие и довольно сложно регулируемые процессы. Мы обменялись с главами регионов опытом того, как они решают у себя эту проблему. Мы тоже введем у себя централизацию и стандартизацию закупок. Очень интересно было все, что связано с цифровизацией. Президент поддержал многие наши предложения в части того, что людей действительно нужно избавлять от бумажных справок. Все надо переводить в «цифру», чтобы это было удобно, чтобы наши граждане не бегали неделями за какими-то бумажками. Это очень комплексная, большая и насыщенная работа».