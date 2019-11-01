«Для меня важна тема поддержки и возрождения сельской медицины» - глава Башкирии
«Для меня важна тема поддержки и возрождения сельской медицины» - глава Башкирии Фото: сайт главы РБ
УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета, которое в Светлогорске Калининградской области провел президент России Владимир Путин.
Ключевой темой заседания стали задачи регионов в сфере здравоохранения.
Как подчеркнул Владимир Путин, за последние годы в сфере здравоохранения сделано немало. Важным показателем позитивных перемен является устойчивый рост средней продолжительности жизни с 70,9 года в 2014 году до 73,6 года в 2019-м.
Между тем, более 60 процентов россиян невысоко оценивают качество медицины. Прежде всего, речь идет о первичном звене.
«Вы знаете, что начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное значение. Это низкая доступность учреждений первичного звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие-долгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров», — констатировал Владимир Путин.На сегодняшний день, по поручению президента страны уже утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января 2020 года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять.
«Вы, уважаемые коллеги, знаете, как обстоят дела в ваших регионах. Первичное звено — это зона ответственности прежде всего региональных властей, и у вас есть, безусловно, свой взгляд на решение накопившихся проблем», — заявил Владимир Путин.Как сообщало агентство «Башинформ», расширенному заседанию президиума Госсовета предшествовал трехдневный семинар-совещание, во время которого руководители регионов работали в группах.
В частности, Глава Башкортостана Радий Хабиров вошел в состав подгруппы, которая занималась вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи. Сформированные в ходе семинара предложения стали предметом обсуждения на заседании президиума Государственного совета.
«В здравоохранении много проблем, но мы обсуждали именно первичную медицину — целый ряд вопросов, — прокомментировал по итогам заседания Радий Хабиров. — Первое — это дефицит медицинских кадров. Прозвучало довольно много предложений, как решить эту проблему и укрепить первичное звено врачами, средним медицинским персоналом. Второе — развитие материальной базы первичного звена, капитальный ремонт и строительство новых поликлиник. Что очень важно для меня, и именно в такой группе я работал, — мы вышли с предложением усилить сельскую медицину. Потому что в Башкортостане довольно большая доля сельского населения, и для нас это очень важно».Как сообщил Радий Хабиров, в целом по многим вопросам «мы вышли с предложениями, чтобы они вошли в состав поручений президента». После этого в регионах будет проведена соответствующая работа и «мы очень надеемся, что президент нас поддержит».
«Я уже сказал, для меня важна тема поддержки и возрождения сельской медицины, — добавил глава Башкортостана. — Было очень интересное обсуждение, связанное с организацией закупок медицинского оборудования и лекарств. Потому что это очень коррупционноёмкие и довольно сложно регулируемые процессы. Мы обменялись с главами регионов опытом того, как они решают у себя эту проблему. Мы тоже введем у себя централизацию и стандартизацию закупок. Очень интересно было все, что связано с цифровизацией. Президент поддержал многие наши предложения в части того, что людей действительно нужно избавлять от бумажных справок. Все надо переводить в «цифру», чтобы это было удобно, чтобы наши граждане не бегали неделями за какими-то бумажками. Это очень комплексная, большая и насыщенная работа».