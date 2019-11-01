Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии Минтруд Башкирии: 1 ноября - не сокращенный рабочий день Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В связи с празднованием Дня народного единства россиян ждет впереди сразу три выходных.

4 ноября – День народного единства – является в России нерабочим праздничным днем.

«В этом году нерабочий праздничный День народного единства приходится на понедельник. Продолжительность работы в пятницу 1 ноября не сокращается», — подчеркнули в Минтруде Башкирии.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходными днями в связи с празднованием Дня народного единства в этом году являются: 2, 3 и 4 ноября.

При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 4 ноября – День народного единства в число календарных дней отпуска не включается, добавили в ведомстве.