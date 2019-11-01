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1 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В выходные дни в Башкирии похолодает до минус 15 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В выходные дни в Башкирии похолодает до минус 15 градусов Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 1 ноября ожидается облачная погода, небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха днем — минус 1 — 6 градусов.

2 ноября синоптики прогнозируют местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью — 4-9 градусов мороза, при прояснении до минус 15. Днем — от 0 до минус 5.

3 ноября в республике, как и накануне, вновь ожидается местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха также останется неизменной: ночью — 4-9 градусов мороза, при прояснении до минус 15. Днем — от 0 до минус 5.

Как сообщало агентство «Башинформ», в последний месяц осени по всей территории России температура будет около или выше нормы, а режим осадков будет близок к обычному.

Ранее, согласно вероятностному прогнозу погоду на отопительный период, Росгидромет сообщал, что среднемесячная температура в Башкирии в ноябре должна быть минус 4,2 градуса.

По данным прошлых лет, снежный покров в республике устанавливается обычно 7-10 ноября.

Теги: погода
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