Фото: https://www.instagram.com/milanaskorobog/ В Уфе после скандала в школе старшеклассницу перевели на домашнее обучение Фото: https://www.instagram.com/milanaskorobog/

УФА, 1 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе после скандала в школе старшеклассницу перевели на домашнее обучение. Решение приняли по итогам встречи совместно с педагогами и родителями девочки, сообщила на своей странице в соцсетях уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Инцидент произошел в начале октября. Девятиклассница страдала эпилепсией, на уроке русского языка ей стало плохо. По словам девочки, педагог вызвала её к доске и начала унижать на глазах у всего класса, а когда увидела, что подростку становится плохо, продолжила урок, как ни в чем не бывало. Случай спровоцировал обострение эпилепсии у школьницы, утверждает ее мама. Она обвиняет в случившемся учительницу, которая, по ее словам не поспешила помочь девочке. Женщина обратилась к детскому омбудсмену с просьбой защитить нарушенные права ребенка на получение образования.

﻿«Я внимательно выслушала всех: маму, администрацию школы, представителей управления образования города. Нам удалось подробно разобрать ситуацию и причины ее возникновения, — сообщила Милана Скоробогатова. — Причин было много: от непрофессиональной деятельности администрации школы в первую очередь, до действий мамы, которые в итоге поставили девочку в трудную для нее ситуацию. При этом, я уверенно заявляю, что этой ситуации бы не возникло, если бы администрация школы действовала профессионально и исходя из интересов ребенка. Теперь понадобится достаточное количество времени и профессиональная работа психолога, чтобы нивелировать последствия этой истории для девочки».

По итогам встречи определили, что школьница будет обучаться по индивидуальной программе, очно-заочно, за ней закреплен индивидуальный психолог. Контролировать процесс будет начальник отдела образования. Милана Скоробогатова заверила, что продолжит следить за данной историей.