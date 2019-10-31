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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Башкирии нашел на своем участке боеприпас времен Гражданской войны

ОБЩЕСТВО
Фото: Росгвардия по РБ

Фото: Росгвардия по РБ

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель деревни Кош-Елга Бижбулякского района Башкирии нашел на своем участке предмет, похожий на боеприпас.

После сообщения о находке, на место были направлены специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Взрывотехники установили, что это корпус артиллерийского снаряда времен Гражданской войны. Взрывоопасности он не представляет. После чего корпус старинного боеприпаса был передан полиции для дальнейшей работы.

Теги: боеприпас, Росгвардия
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