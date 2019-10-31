Житель Башкирии нашел на своем участке боеприпас времен Гражданской войны
Фото: Росгвардия по РБ
УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Житель деревни Кош-Елга Бижбулякского района Башкирии нашел на своем участке предмет, похожий на боеприпас.
После сообщения о находке, на место были направлены специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.
Взрывотехники установили, что это корпус артиллерийского снаряда времен Гражданской войны. Взрывоопасности он не представляет. После чего корпус старинного боеприпаса был передан полиции для дальнейшей работы.