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Общественники выясняли, действительно ли на уфимских АЗС не доливают бензин

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

Общественники выясняли, действительно ли на уфимских АЗС не доливают бензин Фото: ОНФ по РБ

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Активисты башкирского отделения Общероссийского народного фронта проверили, действительно ли на уфимских АЗС не доливают бензин. Поводом для рейда стали жалобы потребителей на случаи обмана на автозаправочных станциях.

Общественная инспекция по некоторым АЗС показала, что недолив везде оказался в пределах погрешности. Но самым сложным было заставить операторов провести контрольный замер отпуска бензина, сообщили в штабе ОНФ. По всем правилам, на всех станциях должны быть специальные мерники, которые предоставляются по первому требованию потребителя, но, по непонятной причине, администраторы отказывались это делать.

﻿«Происходило это умышленно или из-за некомпетентности сотрудников, сказать сложно. На некоторых АЗС после согласования с начальством все же соглашались провести замер, а в других нас грозились выставить силой. И в такой неприятной ситуации может оказаться любой автовладелец, отстаивающий свои законные права», — сказал член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Тимур Абдрашитов.
По итогам рейда фронтовики намереваются разработать рекомендации в помощь автовладельцам — как действовать и куда обращаться, если возникли подозрения в недоливе бензина. Памятки будут раздавать на автозаправочных станциях.

В начале осени Росстандарт сообщал, что почти на каждой пятой автозаправке в России топливо недоливают.

Штрафы от 500 тысяч рублей до 1% годовой выручки могут ввести в России за недолив топлива на заправках. Наказание включат в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Ожидается, что она вступит в силу с 2021 года.

Теги: АЗС, недолив бензина, ОНФ, рейд
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