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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре Фото: автор

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре. Главный синоптик страны Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в последний месяц осени по всей территории России температура будет около или выше нормы, а режим осадков будет близок к обычному.

По его словам, самые большие положительные отклонения от нормы прогнозируются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае. Температура ниже нормы, будет на северо-западе России: в Архангельской области и республике Коми.

«На Европейской территории России температура будет около нормы, но на положительном фоне», — сказал Вильфанд. — Режим осадков по всей территории страны будет близким к обычному. Недостатка в осадках нет нигде, а избыток будет на юге Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области и юге Якутии, Амурской области».

Ранее согласно вероятностному прогнозу погоду на отопительный период Росгидромет сообщал, что среднемесячная температура в Башкирии в ноябре должна быть -4,2 градуса. По данным прошлых лет,

снежный покров в республике устанавливается в период с 7-10 ноября.

Долгосрочные прогнозы не бывают точными, они сбываются с вероятностью 58-81%, уточняют метеорологи.

Теги: погода
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