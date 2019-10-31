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31 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В нескольких школах Башкирии были незаконно установлены длинные уроки

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В нескольких школах Башкирии были незаконно установлены длинные уроки.

Прокуратура Иглинского района выявила, что в образовательных учреждениях приняты правила внутреннего распорядка, которыми предусматривалась возможность увеличения продолжительности урока по инициативе учителя. В то время как по закону длительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом и компенсирующем классах не более 40 минут.

Установленные правила нарушали право детей на отдых и могли негативно сказаться на их здоровье.

По требованию прокуратуры права школьников восстановлены.

Теги: прокуратура, образование
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