В нескольких школах Башкирии были незаконно установлены длинные уроки
УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В нескольких школах Башкирии были незаконно установлены длинные уроки.
Прокуратура Иглинского района выявила, что в образовательных учреждениях приняты правила внутреннего распорядка, которыми предусматривалась возможность увеличения продолжительности урока по инициативе учителя. В то время как по закону длительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом и компенсирующем классах не более 40 минут.
Установленные правила нарушали право детей на отдых и могли негативно сказаться на их здоровье.
По требованию прокуратуры права школьников восстановлены.