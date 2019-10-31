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В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в ноябрьские праздники

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии «Почта России» сообщила график своей работы в ноябрьские праздники Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В связи с празднованием Дня народного единства, 2 и 4 ноября изменится график работы отделений «Почты России». Для всех отделений почтовой связи Башкирии понедельник, 4 ноября объявлен выходным днем.

«Накануне государственного праздника, в субботу 2 ноября, все почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, — сообщил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — 4 ноября — в День народного единства, доставка почтовых отправлений, газет и выемка писем из почтовых ящиков осуществляться не будет. Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет вестись по согласованию с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии».
5 ноября отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Теги: Почта России
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