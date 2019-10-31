В Башкирии новый федеральный закон защитит паломников от мошенников

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Организацией паломнических поездок отныне смогут заниматься только религиозные организации. Этот вид путешествий выведен из-под действия закона «Об основах туристской деятельности в России». Соответствующий документ вступает в силу 1 ноября. Как пояснил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, закон призван оградить верующих от недобросовестных организаторов поездок.

«Считается, что правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество в Мекку. Учитывая, что средняя стоимость тура составляет 180 тысяч рублей, многие паломники копят на такую поездку годами. Дорогие туры привлекают внимание мошенников. Только за последние два года от действий злоумышленников пострадали около 140 мусульман из числа жителей республики. Представители других религиозных конфессий также совершают поездки к святым местам и тоже сталкиваются с недобросовестными организаторами», — отметил спикер парламента.

«Организацией своей поездки можно заниматься самостоятельно, но если вы выбираете коллективный тур, то обращаться нужно только в религиозные организации или в организации, созданные ими для этих целей».

По словам Константина Толкачева, паломники, как и прежде, смогут путешествовать самостоятельно.В новом законе четко прописан статус паломника. Паломником признается «физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка)».