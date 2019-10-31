Жители Агидели обсудили образ будущего Центрального парка города

Фото: администрация Агидели













Фото: администрация Агидели

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Город Агидель участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для города это возможность получить новое качественное общественное пространство. Лидерами по итогам открытого голосования по выбору территории стали территории городского фонтана, футбольного поля школы №1 и участок возле отдела образования, прокуратуры Агидели и МФЦ, которые было решено объединить в единое общественное пространство «Центральный парк».

Институт развития городов и сел Башкортостана с участием экспертов в области развития территорий «Проектной группы 8» и представителей администрации города провел проектный семинар, в ходе которого

жители предложили свои идеи по перезагрузке территории. Работа шла по принципу «мастерской», всех участников разделили на команды, которые по ходу обсуждений создавали свой «мини-проект» и затем представляли его всем остальным.

«Я живу в Агидели с 1987 года и такое мероприятие на моей памяти проводится впервые. Обычно такие обсуждения можно представить в рамках своей семьи, своего дома, максимум подъезда. А в масштабах всего города такие общественно-значимые вопросы не поднимались и мне приятно, что я смог поучаствовать. Считаю, что все предложения, прозвучавшие сегодня, были хороши, но я бы дополнил территорию еще несколькими точками. Хочется, чтобы как можно больше мест в городе были преобразованы», — прокомментировал итоги семинара житель Агидели Валерий Синев.

Лейсан Ямалова и Лилия, члены молодежного совета Агидели и молодые мамы. Живут рядом с будущим парком и хотят активно принимать участие в его создании. Они вместе с другими жителями участвовали в процессе выбора территории.

«Мы хотим сделать наш город функциональным и комфортным для жителей всех возрастов. Мы даже назвали наш проект, который сегодня представили, «Волна поколений». Обязательно будем следить за ходом дальнейшей работы», — высказали свое мнение молодые мамы.

Напомним, проекты общественных пространств Бирска, Ишимбая и Белебея уже стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В результате на благоустройство парков и зон отдыха этих городов из федерального бюджета выделили 250 миллионов рублей.

Справка

Институт развития городов и сел Башкортостана — некоммерческая организация, созданная в июне 2019 года с целью системного изменения подходов к развитию городской среды, с учетом особенностей проектируемой территории, ее устойчивого развития и потребностей жителей.