Поиск отца с детьми в Уфе: версии от потери ориентации на местности до летального исхода

Фото: Ксения Калинина







Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Несмотря на то, что основной штаб по поиску пропавшего отца Артема Мазова и его сыновей в Уфе свернули, волонтеры группы «Поиск пропавших детей в РБ» продолжают прочесывать местность. 31 октября добровольцы переместились в лес в районе Президент Отеля.

«Рассматриваются разные версии: от потери ориентации на местности — потерялись, заблудились, до летального исхода, — поделился с агентством «Башинформ» Павел Нестеров. — Сейчас в первую очередь необходимо проработать часть лесополосы рядом с рекой. Поэтому потребности в большом количестве людей нет».

Сегодня на поиски волонтеры вышли на четыре-шесть часов. Добровольные поисковики связываются друг с другом по рации. С собой в рюкзаке у них есть навигатор, горячее питье и обязательно сменная обувь.

«Мы рассчитываем после проработки маршрута связаться со следственными органами, полицией и уголовным розыском, которые подскажут, куда двигаться дальше», — объяснил Павел Нестеров.

37-летний Артем Мазов и его двое сыновей — пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья — пропали 26 октября. Мужчина поссорился с супругой, взял двоих детей и скрылся в неизвестном направлении. Позднее автомобиль отца нашли около лесопосадки в районе Инорса. В Следственном комитете Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетних».

Приметы Артема Мазова: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава: рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.