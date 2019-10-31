Фото: Ксения Калинина В Башкирию пришла зима Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Как и обещали синоптики, минувшей ночью в городах и районах Башкирии выпал снег, установился временный снежный покров.

По данным Башгидромета, 31 октября в республике прогнозируется дождь, переходящий в снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер восточный, с переходом на северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

В ближайшие два дня температура воздуха в Башкирии понизится еще больше.