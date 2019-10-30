Фото: УФССП по РБ В Башкирии на предприятии неисправное устройство угрожало жизни и здоровью людей Фото: УФССП по РБ

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии судебные приставы приостановили деятельность опасного технического устройства на Туймазинском газоперерабатывающем предприятии. На опасном производственном объекте были выявлены нарушения, угрожавшие жизни и здоровью людей.

В частности, на площадке газоперерабатывающего производства допускалась работа сепаратора позиции Е-4, у которого были неисправны манометр, а также предохранительное устройство от повышения давления. Нарушения выявили сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Специалисты заключили, что неисправные объекты создают непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Суд назначил заводу наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 52 дня. Судебные приставы приостановили эксплуатацию технического устройства на опасном производственном объекте. Они продолжат проводить проверки объекта на протяжении всего срока, сообщили в УФССП по РБ.