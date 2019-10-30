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Без паники! В Башкирии 31 октября пройдет масштабная проверка сирен

ОБЩЕСТВО
Фото: mari112.ru

Без паники! В Башкирии 31 октября пройдет масштабная проверка сирен Фото: mari112.ru

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 31 октября пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. В этот день произойдет кратковременное включение всех имеющихся электрических сирен в регионе и передача речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания «БСТ», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Ашкадар».

«С 10.00 до 11.00 часов на территории всей республики будут звучать сирены, — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. — Для оповещения населения планируется задействовать операторов сотовой связи, элементы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения «ОКСИОН». Сигнал электросирен будет длиться до трех минут».

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут в трехкратном повторении.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, сирены
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