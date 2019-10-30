Фото: Лариса Шипанова. Видео: Булат Салихов. Расима Мусина: Башкирская кухня - такая простая и одновременно сложная Фото: Лариса Шипанова. Видео: Булат Салихов.

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Корреспондент агентства «Башинформ» побывал в гостях у Расимы Азгаровны Мусиной – владелицы сети кафе быстрого питания «Пышка». Бренд, который продвигает национальную башкирскую кухню не только в республике, но и далеко за ее пределами. В интервью бизнесвумен рассказала, без чего никогда не сделаешь хороший тукмач, о счастливых моментах, Радии Хабирове и феминизме.

- Расима-апа, приготовление блюд – это интимный процесс. Когда Вы задумывали эту сеть, что Вы планировали, какую энергию передавать людям вместе с пищей?

– Вы знаете, мир шагнул сегодня очень далеко. И шагает. Наверное, через двадцать-тридцать лет роботы заменят много процессов, но никогда ни один робот не заменит повара у плиты. Потому что еда имеет свою энергетику. Вот попробуйте, с домашними хозяйками переговорите, без настроения сваренный даже простой бульон или с настроением, или готовишь для любимых своих, для любимой семьи, для внуков… Поэтому те предприятия, в которых у нас уже сложившийся коллектив, там особый дух есть. Те предприятия, которые мы открываем, там еще дух не сложился, и даже этот процесс, он влияет на вкусовые качества еды. Еда имеет свою энергетику и будет всегда иметь. Это мое мнение.

- Вы задумывали эту сеть как народную?

– Вы знаете, вообще, счастливые моменты в моей жизни, это когда я иду по залу, в обед, когда много людей – все столы заняты, все люди едят. Я заглядываю в тарелки с трепетом и вижу, что там нормальная еда, я испытываю от этого очень большое удовольствие.

– Вы в основном специализируетесь на башкирской кухне. Башкирская кухня – это блюда кочевников, которые готовятся с мясом, с жирным мясом в том числе. Современное представление о правильном питании, наверное, не совпадает с этим – каждый день такое есть...

– Сегодня очень много крайностей, много мнений и те крайности, которые есть, они не хороши. Первое – еда должна быть свежая, она должна готовиться из нормального сырья: нормальных овощей, нормального мяса и так далее. Второе – еда должна быть свежеприготовленной. И дальше уже пошли сочетания различных продуктов: мясо, овощи. А кто сказал, что башкирский элеш, например, сочетание прекрасного мяса и овощей, это ненормальное блюдо? Или же зур белеш, он имеет место быть не каждый день, это праздничное блюдо. Даже чак-чак – это не блюдо, это знак уважения к нашим традициям. Это символ гостеприимства. Если мы варим хороший бульон, мы смотрим с вами башкирское мясо. Я изучала мясную тему в Монголии, в Калмыкии. Это совершенно другое мясо. Наше башкирское мясо я даже вожу своим внукам в Берлин, потому что там невкусное мясо. Все-таки наше разнотравье, вот это наша кормовая база, которая есть сегодня у многих: наше мясо – лучшее.

- А у кого Вы закупаете? Мы знаем, что сейчас засилье аргентинской буйволятины.

– Никогда за все двадцать лет работы я не допускала на предприятии блочное мясо. Я считаю, что мясо должно быть очень свежее. Всегда говорю: покупайте чаще, но меньше. Не надо подвергать длительному хранению даже хорошее мясо. Наше башкирское мясо — самое лучшее.

– А все-таки производство мяса, на Ваш взгляд, что с ним?

– Кормовая база. Кстати, первого числа у нас будет открытие молочного цеха.

– Ваш цех? То есть Вы не только производитель продуктов, но и производитель сырья?

– Почему мы этот цех открываем. Нам нужны сырники, вареники одинакового качества. У нас много творога идет в наши изделия. Везут, договариваемся. Неделю везут нормальный творог. Потом сдаем его на анализ — например, я обезжиренный творог сдала на анализ один раз и была поражена, что там 19% жира... Поэтому мы изучили кормовую базу, изучили хозяйства молочные и выбрали те, которые нас устраивают. Очень много зависит от кормовой базы, она влияет на вкусовые параметры и мяса, и молока. Земля влияет на качество картофеля, овощей.

– То есть не хватает качественных продуктов в Башкортостане? И животноводы говорят, что живой скот уходит за пределы, в Пермский край, Татарстан…

– Вы знаете, я со многими производителями общалась на эту тему. Говорю: убойный цех, давайте мы будем брать у вас мясо. Но проще живым весом отдать, отделаться, деньги получить, видимо, так. Не хотят возиться. Но многие на сегодняшний день доводят до ума.

– Кто Вам нравится как поставщик?

– Это Бирский район, Сакбашев Степан Захарович, Иглинский район, ИП Шараповы, есть у нас в Благовещенском районе. Мясо у нас — это тема особая, принимает его целая комиссия, из четырех человек. Вы можете в любой момент поехать, снять нашу приемку мяса, даже не говоря мне. Потом это мясо тщательно моется, затем оно обязательно должно обсохнуть. И только потом его можно пускать в разделку. Потом готовится фарш. Четыре человека расписываются, что они попробовали этот фарш, и затем он идет в работу на какие-то изделия.

– У вас есть одно блюдо — конина прессованная. Конина откуда?

– Она из разных районов. Это лучшая башкирская конина, что бывает. Но это дорогое блюдо, потому что там только нежные части конины, это достаточно сложно. Вообще, башкирская кухня вроде бы такая простая, но она очень сложная. К примеру, если не будет нормальной конины, ты никогда не сделаешь хороший тукмач. Можно положить в бульон морковку, петрушку, сельдерей, уже комплекс витаминный. А почему не положить туда тукмач, который сделан на башкирском яйце? Да, кто-то вегетарианец, но белки, жиры, углеводы никто не отменял. Я считаю, везде должна быть золотая середина.

– Вегетарианцам что-то можете предложить?

– Конечно. Котлеты свекольные, морковные, иногда с изюмом, иногда без. Всегда есть вареники, пельмени. У нас очень много овощных блюд. Я за овощи. Но в сочетании. Попробуйте, не дайте ребенку сегодня полноценный белок. Я видела семьи, в которых ребенок сидел только на свекле и капусте, и родители были убеждены, что они делают правильно. Но это неправильно. Есть еще генетика. Мы все-таки были мясоедами. Но башкирская кухня, она ведь тоже не всегда жирная. Она есть и постненькая. Тот же самый зур белеш делай на кефире – вот тебе и нежирно, а кто-то хочет жирно. Значение жира сегодня подчеркивают многие диетологи. Это не менее важный фактор здоровья человека. Тема очень обширная, я считаю, что башкирская кухня особенная. Например, у финнов, да и у многих народностей, кухня достаточно однообразная, немцы как ели свои сосиски с тушеной капустой, так и будут есть. Я приехала в Финляндию и говорю, покажите народную столовую, не ресторан, где бы была финская еда. Долго думали — Макдоналдс, здорово, да. Я считаю, что при въезде в республику наша башкирская кухня должна быть везде. Мы 20 лет сидим на этом вопросе. Приспосабливаем башкирскую кухню к современным технологиям. Из эремчека, например, у нас видов пятнадцать десертов. Почему мы должны есть американский чизкейк, не понимаю. У нас прекрасные десерты.

– Это на самом деле большая проблема. Приезжают гости в республику, и сложно показать где-либо башкирскую кухню, сложно найти качественное блюдо, где не стыдно было бы перед ними не упасть в грязь лицом. Почему у нас башкирская кухня не так развита, именно заведения?

– Вы знаете, мы с дочерью решили представить башкирскую кухню в Берлине, на Бергманштрассе, 1. Там 50-60 видов этих кухонь. Сначала своих возила туда на работу, потом привезла прибалтов, обучала их здесь, потом туда увезла, потом привезла из Берлина русских, которых здесь обучала, — это повара. Но это оказалось настолько нереально – выдержать нашу башкирскую кухню. Немцы в очереди стояли за нашей губадией, но мы ее дать не могли, потому что научившиеся люди не выдерживали наших требований, а они у нас достаточно высокие, и уходили через два месяца на пособия. Пособия там 900 евро, зачем за 1100 работать…

– Поэтому Вы закрыли?

— Мы не закрыли, а поставили простую корейскую кухню. Взяли шефа-корейца. Смешать с корейскими соусами, известными всему миру, лапшу, накидать туда овощей, ничего сложного, как оказалось, нет. Нежелание людей работать есть не только здесь, оно во всем мире есть, немцев, например, разбаловали пособиями.

– Говоря о детском питании, мы знаем, что сейчас аллергии бывают у детей и много таких неприятных вещей, очень сложно подобрать рацион. Вы чем своих внуков кормите?

– Мы так в питании людей во всем мире, особенно у нас в погоне за деньгами настолько «обхимичились», что дети уже не понимают вкусовых вещей. Я, например, у нас молочное производство натуральнейшее попробовала и спрашиваю: кто ваши покупатели? Ответ: вашего возраста, ну моложе, может быть. Дети настолько уже сели на «химию», на кейэфси, на колу, и перестроить их достаточно сложно. Мы сами в этом виноваты. Расскажу интересный случай. Мы приехали в Екатеринбург, покупать российское оборудование, пельменное. Я дала фарш своему технологу, муку, а яйцо наказала на месте купить. Так вот, когда он стал замешивать тесто, люди, которые это оборудование продают, сказали: вы что, кто сегодня использует яйца? Есть же связывающие материалы. Мы оказались первыми, кто положил яйцо в тесто. Элементарнее этого ничего не бывает. В кулинарии не надо придумывать ничего сверхъестественного.

- Ну это же бизнес. Бизнес заинтересован занижать издержки…

— Просто снижать издержки — это временное явление. Люди рано или поздно будут понимать, это качественный продукт, это — нет. Хотя кто-то наверняка будет покупать пельмени за 30 рублей. Там мяса нет вообще, не бывает таких цен при нормальном соотношении цены и качества. Я считаю, что это временные компании, которые пришли дернуть деньги и убежать.

- «Пышка» тоже продает франшизу, то есть это право повесить вывеску и корми чем хочешь.

— Мы сейчас уже отошли от этого. Я слова «франшиза-то» не знала, я же советский продукт. К сожалению, это было сделано неправильно. Контролировать этот процесс очень сложно. Я много построила: например, в Салавате, в Стерлитамаке. В Москве подбирала остатки русского бистро, выстроила, у меня были договоры на два-три года. Люди сегодня работают, но уже под другими брендами. Очень сложно с людьми работать в этом плане. Конечно, денег всем больше хочется, но должна быть мера, она должна быть у человека внутри. Если этой меры нет, он все принципы отношения человека к человеку перейдёт — и тогда это уже не бизнес.

- Вот у вас нет алкоголя совсем. Это для бизнеса золотое дно. Вы специально?

- За двадцать лет если бы я продала хотя бы бутылку пива... Да, пиво у людей в жизни присутствует, алкоголь нужен, наверное, в определенные периоды жизни. Но у меня детство было такое и потом у меня предки — муллы были, настоящие причем. Они оттуда, с небес, мне бы уже не помогали и не разрешали бы этого делать. К тому же у меня в детстве такой инцидент был – была такая зеленая тетрадь с красными полями, в линейку, я с ней ходила по деревне, в третьем классе это было, чтобы запретили в России производить водку...

- А Вы — верующий человек?

— Вы знаете, еще в советские времена я знала, что есть нечто — добро, зло, и ты обязательно получишь по заслугам. Но чтобы молиться пять раз в день — этого нет. Если в душе бога нет, ты хоть в церковь, хоть в мечеть ходи, хоть ночуй и живи там — бога уже не будет.

- А пища халяльная у Вас?

— Я мечтаю об одном предприятии. Вообще у меня отношение к халялю особое. Оттого, что я «бисмилла рахман рахим» сказала — это еще не халяль. Прежде всего должно быть очень трепетное отношение к этому делу. Если бог в жизни даст, я попробую это сделать.

- Немного о политике. Вы дружили и дружите, наверное, с Гульшат Гафуровной — первой леди предыдущей нашей.С Каринэ Владимировной сейчас общаетесь и как отношения складываются с Гульшат Гафуровной?

— Я всегда следовала принципу – каждый сверчок знай свой шесток. Первое — сегодня громко заявить, что я дружила и дружу, таких бизнесменов, как я, сотни тысяч, а первая леди — одна. Я знаю, что такое субординация. Я никогда ничего ни у кого не прошу. Второе — я не люблю толкаться туда, куда меня не зовут. Я с большим уважением отношусь к Гульшат Гафуровне, она много делала для детей, я это видела своими глазами. Я с восторгом отношусь к Каринэ Владимировне. Во-первых, первая леди, я с гордостью могу сказать — наша первая леди не только красива, я всегда ею любуюсь, у нее еще внутренняя красота. Я ее видела с детьми, видела ее отношение к детям-сиротам, этот ее проект «радость нашего дома». Я считаю, что быть первой леди очень сложно. Это огромная работа. Во-первых, она должна поддерживать своего мужа, который управляет такой «империей», как Башкирия. Это же очень сложно. Во-вторых, ей нужно быть подтянутой и красивой всегда, чтобы мы гордились. И вот это душевное… Как она на детей этих смотрит. Это не обманешь, это есть в человеке или нет. Я видела бал принцесс, отношение к инвалидам. Извините, я не могу сегодня сказать, что я дружу с кем-либо. У меня в жизни есть одна-единственная подруга, я дружу с ней с четырнадцати лет. А как с первой леди… Да, я приду, куда меня позвали, но так, чтобы, забыв субординацию, я могла позвонить. Это было бы неправильно.

- А как Вы думаете, если в семье жена зарабатывает больше мужа, бизнесвумен такая, как вы, это нормальная ситуация?

— А почему нет? Значит, она больше может. Я знаю такую прекрасную семью, муж на вторых ролях. От этого он не стал немужчиной, я знаю, что он мужчина. Вообще сегодня в этой жизни очень мало мужчин. Процентов 15. Но он мужчина, он хозяин. Все-таки наш женский ум, женская сущность должна всегда прислоняться к мужской сущности. Жаль, что многие это забывают. Должно быть взаимное уважение. Только тогда семья может состояться и может быть.

- А на государственных постах? Не кажется ли Вам, что у нас среди чиновников женщин маловато?

— Очень мало и я очень этому огорчаюсь. Я считаю, ни на государственных постах, ни в бизнесе особенно, когда мне задавали вопрос, как ты в гендерной политике, да никак вообще. Что такое гендерная политика в бизнесе? Какая разница, я мужчина или женщина, я должна выполнять свою работу так, как должна.

- Вам близка философия феминизма?

— Нет. Считаю абсолютно это неправильным, много сильных женщин я видела и рядом с собой вижу. И сама я сильная. Но в молодости я была совсем другой, это жизнь меня вынудила. Я считаю, что феминизм не имеет под собой никакого основания, считаю, что мужчина должен главенствовать. У нас все-таки склад ума более эмоциональный, и в то же время наша доброта, наше отношение к жизни, плюс если у женщины есть организаторские способности да умение руководить, это очень хороший симбиоз.

- Радий Хабиров пришел год назад. Сейчас он уже избранный глава. Вы почувствовали изменения какие-то в республике?

— Не то слово. Я всегда, когда о нем думаю, сравниваю, может быть, неправильно – улей разворошил или муравьиную большую гору, и все муравьи туда-сюда. Я с большим уважением и трепетом отношусь к тому, что в республике происходит, но разворошить такой улей и быстро все сделать — это великое терпение нужно. Но смотрите, мы же сами еще… Нам это дай, 50 тысяч зарплаты дай, а я на диване полежу, или погода сегодня жаркая, завтра холодная, правительство у нас плохое... Радий Фаритович влезает во все сферы, он даже до контрафактного алкоголя в деревнях добрался, конечно, у него будет много муравьев, которые тащили бревнышко, а бревнышка-то и нет.

- А до чего еще он не добрался? До чего надо?

— По-моему, он до всего уже добрался. Не добрался, так обязательно доберется. Мне очень нравится его идея с бизнес-шерифами, связи власти и бизнеса, это очень хорошая идея, только бы ее не превратили в формальное такое отношение. Конечно, бизнес, особенно общепитный, надо проверять. Но если подходить к этому формально, а Радий Фаритович, я чувствую, точно не за это, то 90 процентов предприятий общепита закрывайте, забудьте, их нет. Тут тоже бизнес-шерифы должны понимать, что золотая середина должна быть. Да, контроль нужен. Еще в 1912 году предпринимателями России было принято семь принципов, как они должны жить: будь честен, правдив... Я стараюсь жить по ним все эти годы, все 20 лет своего бизнеса. И первый пункт: уважай власть. Если мы ее не будем уважать, в стране будет хаос, жить будет невозможно, мы все должны соблюдать правила, которые положены, но перегиба тут не должно быть. Мне очень нравится, что Радий Фаритович бизнес-шерифов поставил, они должны знать бизнес. Чиновникам ведь тоже непросто соблюдать, у них очень много законов. Я училась в Германии в школе бизнеса. И там такая фраза была: «у нас в Германии законы дорабатываются уже двести лет». А тут у чиновника лежит один, лежит второй, очень жалею чиновников, я бы не смогла между этими законами лавировать. Это очень сложно. Поэтому, да, Радий Фаритович такие дворики сделал, о детях заботится, но если мы с вами будем туда мусор кидать… Я живу одна, мусор каждый день выношу, и душа у меня обрывается, а миллионы-то, краник открываем — горячая водичка течет, отопление у нас работает, а это очень большая сложная система, которой очень сложно управлять. Тот, кто не управлял людьми, не знает, как это сложно. Поэтому искренне говорю, с очень большим уважением отношусь и желаю терпения, потому что вынести весь муравейник разворошенный большого стоит.

- Расима-апа, Вы могли остаться в Германии, когда учились там.Сейчас самые близкие Вам люди живут в Берлине, никогда не было мысли уехать?

— Конечно, я очень страдаю, что я далеко. Но в то же время это тоже мой ребенок, я его бросить не могу. Мы за 20 лет столько прошли, и вот этот процесс обучения людей, сегодня же нормальных поваров нет. Они, конечно, появляются, как перлики. Понимаете, мы во всех сферах жизни должны уходить от формализма, который у нас есть сегодня. Это очень плохо. Приведу пример. Один мой знакомый привел ко мне сына с красным дипломом технолога. Спрашиваю, что умеешь делать. Он: яичницу могу поджарить. Я говорю: хорошо, ты хочешь изучить все от и до, хочешь стать владельцем бизнеса? Хочу. Я тебе даю наставника, вставай к плите, пройдешь все это — тебе цены не будет. На десятый день парень сбежал. Понимаете, Радий Фаритович будет переживать о готовности населения к его призывам, должна быть ответная реакция от рядовых людей, желание работать должно быть. Один он хочет изменить и дворики, и площадки, а если мы будем наплевательски к ним относиться... Пока мы сознание это не поменяем, правда, не знаю, когда это придет.

- А у Вас текучесть большая?

— В тех предприятиях, которые отлажены, текучести нет вообще. Те предприятия, которые мы открываем, не устраивают нас люди, они уходят. Мы, когда принимаем поваров, смотрим, как они зашли на кухню, помыли ли руки, от этого все идет. Мы обучать готовы. Кстати, я вывешивала объявление. Вообще, это тема больная. Я считаю, у нас безработицы нет. Я послала своего кадровика в службу занятости. 100 человек пришло. Из них 90 человек попросили написать, что я у вас был, рабочего места нет. Безработицы нет, приходите в «Пышку», у нас всегда есть работа. Все хотят быть банкирами, бизнесменами, «белыми воротничками»… Я бы это пособие вообще вычеркнула по всей Российской Федерации, не только в Башкирии. Кто-то же должен помыть пол, почистить картошку...

- Расима Азгаровна, как Вы думаете, те, кто уже уехал, это безвозвратные потери для республики?

- Думаю, что нет. Налаживается ситуация у нас в республике, хотя бы морально. То, что Радий Фаритович говорит, давайте выстроим, ведь весь мир живет на малом и среднем бизнесе. Это же великое количество рабочих мест. Я одна без копейки около шести-семи тысяч рабочих мест делала. Без бюджетных денег. Это огромная сфера, я бы обратила внимание на общепит. Она принесет рабочие места, занятость людей, налоги, воспитательный процесс.

- Управлять таким бизнесом сложно и наверняка Вы очень много работаете. Остается время на хобби и увлечения?

— Вот дарю вам свою книгу, вы прочитаете, каким я только бизнесом не занималась, кроме алкоголя, наркотиков, но тяжелее общепита ничего не знаю. Он требует постоянного присутствия и постоянной работы. Меняются технологии, надо приспосабливаться к современной продукции, обучать людей. С моим-то перфекционизмом — я всегда должна все держать под контролем. Есть анекдот на эту тему. В аду стоит котел, кипит смола, перфекционисту туда надо прыгать. Все он уже приготовился прыгнуть и говорит: котел-то криво стоит. Второй — про молекулярную кухню. «Повар, расскажи, что за молекулярная у тебя там кухня, из чего состоит?» Повар: «Ну вот это морковка, это свекла, это мясо, а это молекулярная кухня». Понимаете, курица должна быть курицей, говядина говядиной, а все эти наполнители: что ты ешь курицу, что ты ешь рыбу — не поймешь. А внуков своих я обманываю, не все же дети любят овощи. Я делаю котлеты или блинчики с мясом. Фарш мясной я делаю процентов 60, 40 процентов капусты. Ничего не замечают. Таким образом я внуков обманываю. Правда, там редко бываю. Вот мы сейчас новые пироги внедряем, заливные пироги с овощами будут. Во-первых, это полезно, во-вторых, подешевле. Эти овощи — они там незаметны. Есть у нас великолепная котлета с брокколи, чисто брокколи не затолкаешь в себя, а в котлете незаметно. Сейчас будем открывать школу молодой хозяйки, прямо здесь все будем показывать, рассказывать. Сегодня у девочек, которые должны быть хорошими женами, музыка, танцы, им дышать-то некогда. В 18-20 лет девушка не приспособлена к кухне. Вот мы такую школу и открываем, где будем обучать всем азам кулинарии.

- Во многих странах это нормально, что женщина дома не готовит, ходит по ресторанам…

— Обленились, да и современный ритм…

- Может, готовить должны профессионалы?

– Конечно, должны готовить профессионалы, и конечно, эта еда должна быть доступной по цене. И если люди будут знать, что это качественный полуфабрикат. Недавно дна девушка пришла и говорит: ваши пельмени все у меня разъехались. Спрашиваю, как варили. Она: воду налила и в кастрюлю бросила. Понимаете, настолько люди не приучены готовить. Очень много нюансов. Это бесконечная работа. Это дело никогда не умрет, и оно должно быть поставлено на государственный уровень. Я всегда говорила, еще 15 лет назад, что надо менять систему обучения в кулинарных училищах. Второе — давайте объединять минсельхоз с общепитом, торговлей. С большим уважением отношусь к Ильшату Ильдусовичу (Фазрахманов Ильшат Ильдусович – вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ. – Прим. ред.), он свозил нас в Нюрнберг, посмотреть, как немцы живут, как они все кооперативно делают. Разделение труда очень важно. Один должен вырастить, второй — переработать, третий — продать.