«Коран халифа Османа»: Как священное сокровище всего мусульманского мира оказалось в Уфе

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Османов коран» верующие считают подлинником Корана. Когда и как канонизированная древняя рукопись попала в Уфу? Об этом рассказала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Научная ценность древних рукописей корана для историков и языковедов огромна, пишут в газете и отмечают, что «особую ценность имеет одна из них, известная под названием “Коран халифа Османа”. Она канонизирована мусульманской религиозной традицией, и верующие считают ее подлинником корана». Издание выяснило, что история этой рукописи имеет отношение к Башкирии.

По преданию, так называемый «Османов коран» был в XIV веке привезен знаменитым полководцем Тамерланом из Бассы в Самарканд. Там он хранился около четырех столетий в мечети Ходжа Ахрара. В 1868 году в Самарканд вступили русские войска. Вскоре имамы знаменитой мечети за небольшую плату — всего за 125 рублей, продали это «священное сокровище, достояние всего мусульманского мира» (выражение съезда мусульман в Петрограде в декабре 1917 года) русским чиновникам. Так эта древняя рукопись поступила в императорскую публичную библиотеку, где хранилась до революции, рассказывает газета.

После Октябрьской революции, в декабре 1917-го краевой съезд мусульман Петроградского округа поднял вопрос о «Коране халифа Османа». Участники съезда обратились к народному комиссару по национальным делам с ходатайством о возвращении и отправке в Уфу хранящейся в Публичной библиотеке рукописи «Османова корана». Примечательно, что в эти самые «горячие» для молодой республики дни руководители Советского государства нашли время заняться решением этого вопроса. 19 декабря 1917 года ходатайство было рассмотрено. И уже через три дня, 22 декабря, создатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин «дал указание наркому Анатолию Луначарскому о немедленной выдаче корана из Публичной библиотеки». Так «Османов коран» оказался в Уфе.

Однако в середине 1923 года Советское правительство, памятуя, что «Османов коран» был взят русскими властями в Средней Азии, решило передать рукопись Туркестанской республике. Так она оказалась в Ташкенте, в музее Истории народов Узбекистана. «Здесь для сохранения редчайшей рукописи созданы особые условия. Сейф, в котором она хранится, открывается лишь в редчайших случаях», — пишут в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

По информации из открытых источников, сейчас древнейшая рукопись Корана — Коран Османа, обагрённая, как полагают, кровью одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, третьего халифа Османа, хранится в Ташкенте в медресе Муйи Муборак.