Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.83 ↓

EUR 70.77 ↑

30 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дождь, мокрый снег и гололед: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Дождь, мокрый снег и гололед: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: автор

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 30 по 31 октября ожидаются дождь, переходящий в снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -2, +3 градуса. На автодорогах местами ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.

Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе обнаружили машину пропавшего отца с двумя сыновьями
Волонтеры поисково-спасательных отрядов и полицейские около лесного массива в уфимском микрорайоне Инорс обнаружили автомобиль 37-летнего Артема Мазова,
Стало известно, когда все участники программы «300 тысяч за первенца» получат деньги
В Башкирии завершается программа «Получи 300 тысяч за рождение первого ребенка». «Башинформ» рассказывал ранее, что семьи, нуждающиеся в улучшении жилищ
Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии с участием большегруза
Смертельная авария произошла днем в городе Нефтекамске. На улице Янаульской столкнулись грузовик «Урал» и «Лада Приора». Жертвами ДТП стали два человека
В Башкирии мать пропавших мальчиков умоляет бывшего супруга вернуть детей
Мать двоих пропавших детей обратилась к своему бывшему супругу с просьбой вернуть сыновей. 37-летний Артем Мазов исчез 26 октября с двумя их детьми, 5-
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть