Фото: автор Дождь, мокрый снег и гололед: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: автор

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 30 по 31 октября ожидаются дождь, переходящий в снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -2, +3 градуса. На автодорогах местами ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.