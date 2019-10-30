Фото: ИА «Башинформ» В больницах Башкирии сменили главврачей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сменились руководители трех крупнейших больниц. Республиканскую клиническую больницу №1 им. Г. Куватова возглавила Эльза Сыртланова.

Бывший главврач РКБ №1 Ринат Нагаев перешел в уфимскую больницу №21. В свою очередь, экс-глава этой больницы Гульнара Мустафина заняла пост руководителя уфимской поликлиники №50.

В Минздраве Башкирии перестановки объяснили плановыми кадровыми ротациями, сообщает РБК.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в Башкирии 18 учреждений здравоохранения подвергнутся масштабной реорганизации. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что процесс будет длительным и должен завершиться до 1 апреля 2020 года.