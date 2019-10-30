Фото: Пресс-служба МЧС по РБ В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии здоровья отправившихся угарным газом Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкортостана сообщили о состоянии здоровья членов семьи, отравившихся, предположительно, угарным газом в собственном доме.

«На 30 октября все четверо пациентов находятся в реанимации в Нефтекамской центральной городской больнице. Двое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии, стабильные, на искусственной вентиляции легких. Ещё двое пациентов, в том числе ребёнок, в состоянии средней тяжести, стабильные. Все необходимое лечение им оказывается, все проконсультированы специалистами РКБ им. Г.Г. Куватова, РДКБ, с ними согласована тактика лечения пациентов», — прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы ведомства Светлана Кускарбекова.

Как сообщалось ранее, 29 октября, в доме на улице Удачной в Нефтекамске были обнаружены пять человек с признаками отравления угарным газом — 65-летний мужчина, 61-летняя женщина, мальчики 6 и 4 лет. Все они были госпитализированы. 33-летнюю женщину — мать пострадавших детей — спасти не удалось, она погибла.

Причины случившегося устанавливаются.