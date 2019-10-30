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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в тройку регионов, активно освещающих национальные проекты

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ/.

Башкортостан занял третье место в рейтинге российских регионов, чаще всего упоминавшихся в СМИ в контексте нацпроектов. Исследование построено на анализе базы российских СМИ системы «Медиалогия» по итогам сентября текущего года. Рейтинг возглавила Москва, на втором месте Краснодарский край. В первую десятку также вошли Приморский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан, Московская и Самарская области.

О Башкортостане пресса сообщала, что в республике на базе сельских школ начали работу 133 образовательных центра «Точка роста». Освещалось получение регионом 208,5 млн рублей на обновление материально-технической базы образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование».

Также СМИ писали о получении республикой дополнительных 34,5 млн рублей на покупку лесопожарной техники в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Теги: Национальные проекты
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