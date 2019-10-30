Работа муниципального комбината похоронных услуг Уфы была отмечена в Москве







УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Вчера, 29 октября, в г. Москве прошла ХX Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к управлению похоронным делом». Организатором конференции выступил Союз похоронных организаций и крематориев (СПОК) при участии Государственной Думы РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, ООО «Некрополь».

На конференции с докладом и презентацией выступил представитель Муниципального бюджетного учреждения Комбинат специализированного обслуживания городского округа город Уфа Республики Башкортостан, заместитель председателя Союза похоронных организаций Республики Башкортостан Эльмира Зайнуллина.

В своем выступлении представитель Башкортостана поделилась практическим опытом реализации технологий и антикоррупционных мероприятий на рынке ритуальных услуг, проведенным для повышения прозрачности работы в отрасли, а также разработанным уникальном IT-проекте. Речь шла об электронной книге памяти участников Великой Отечественной войны Республики Башкортостан www.pomnimrb.ru.

Со стороны федерального отраслевого союза была дана высокая оценка проведенной работе, слушателям из других российских регионов также было интересно узнать о достижениях башкирских коллег.

Исполнительный директор федерального отраслевого Союза, член Рабочей группы по совершенствованию законодательства о погребении и похоронном деле в Госдуме России Елена Андреева высказала свое мнение:

«В Республике Башкортостан и в ее столице Уфе, к настоящему времени накоплен уникальный опыт по реформированию похоронного дела в свете исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 июля 2017 года № Пр-1330. Разработаны и внедрены и, самое главное, успешно действуют муниципальные антикоррупционные нормативно-правовые акты. Стартовал современный публичный IT-проект по инвентаризации мест захоронения «Электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны Республики Башкортостан», создан Центр оценки квалификации на базе региональной некоммерческой организации «Союз похоронных организаций Республики Башкортостан», а также проведены организационные мероприятия по наведению фискального порядка и повышению прозрачности рынка ритуальных услуг. Региональным Союзом совместно Министерством жилищно-коммунального хозяйства республики проводится масштабная работа по подготовке и обучению профессиональных кадров отрасли в муниципалитетах. Данные мероприятия стали возможны благодаря совместной работе отраслевого регионального Союза похоронных организаций с Администрацией Главы Республики Башкортостан, отраслевым Министерством жилищно-коммунального хозяйства республики и, конечно, обновленной команды Администрации городского округа город Уфа и ее столичной городской службы – Муниципального бюджетного учреждения Комбинат специализированного обслуживания городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Разработанная в регионе антикоррупционная анкета очень интересная для отрасли эффективная практика для защиты интересов граждан и является документом, внедренным в России, к сожалению, пока что только в Уфе».

В рамках конференции Союзу похоронных организаций Республики Башкортостан и МБУ «Комбинат специализированного обслуживания г. Уфы» были вручены почетные грамоты от федерального отраслевого Союза «За весомый вклад в разработке и внедрении федеральных нормативных правовых актов антикоррупционной направленности в сфере погребения и похоронного дела, наведении фискального порядка и повышении прозрачности рынка ритуальных услуг».

Главе Республики Башкортостан и Администрации г. Уфы направлены письма с благодарностью за проводимую работу в столь социально значимой и чувствительной сфере, какой является сфера ритуальных услуг и создание новых прогрессивных муниципальных практик.