Радий Хабиров принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в Калининграде принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения, который проходит в рамках расширенного заседания президиума Госсовета России. На протяжении трёх дней участники семинара работают в группах, формируя предложения, которые станут предметом обсуждения на заседании Госсовета 31 октября. Его проведёт Президент России Владимир Путин, рассказали в пресс–службе главы региона.

Напомним, что в «сентябрьском» указе главы Башкортостана поставлены амбициозные задачи в сфере здравоохранения, которые в том числе синхронизированы с целевыми показателями соответствующего национального проекта.

В частности, планируется построить новый корпус Республиканского кардиологического центра, Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, многофункциональный больничный комплекс в уфимском микрорайоне Затон, два роддома, 12 поликлиник, три сельские врачебные амбулатории, 167 ФАПов и другие объекты.