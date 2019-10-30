Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Башкирии пристав пришел на помощь потерявшей сознание у здания суда пенсионерке Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Ишимбайском районе Башкирии судебный пристав пришел на помощь пожилой женщине. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, вдоль здания местного мирового суда по улице Советской шла пенсионерка. Она внезапно почувствовала себя плохо и упала без сознания на асфальт. Обходя здание, судебный пристав по обеспечению деятельности судов Роман Стрельников увидел случившееся. Он незамедлительно поспешил к лежащей на асфальте женщине.

Гражданка находилась в полубессознательном состоянии, на лобной части и кисти левой руки у женщины были ссадины, и текла кровь. Пристав поднял пострадавшую и проводил в здание суда. Передвигаясь с трудом, она жаловалась на острые боли в груди и головокружение. В помещении суда сотрудник УФССП по РБ оказал женщине первую медпомощь и вызвал «скорую». Ее госпитализировали.

Позже выяснилось, что у пенсионерки закружилась голова, сдавило от боли грудную клетку, и она упала. При падении гражданка ударилась головой и повредила кисть руки.

«Четкие и слаженные действия и небезразличие к чужой беде судебного пристава Романа Стрельникова спасли человеку жизнь, — отметили в ведомстве. — За грамотные и профессиональные действия, неравнодушие к чужой беде судебный пристав по ОУПДС Межрайонного отдела Роман Стрельников представлен к благодарности руководства».