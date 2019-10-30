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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров занял 14 место в рейтинге российских губернаторов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров занял 14 место в рейтинге российских губернаторов Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров попал в первую группу Национального рейтинга губернаторов. В Топ-25 лучших руководителей российских регионов он занимает сейчас 14-е место.

Таковы результаты очередного исследования, посвященного оценке глав субъектов Российской Федерации, подготовленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Хронологические рамки рейтинга охватывают сентябрь-октябрь 2019 года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Лидером Национального рейтинга губернаторов признан руководитель Тюменской области Александр Моор.

На втором месте — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Замыкает тройку губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В Топ-25 лучших руководителей регионов также вошли: Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Евгений Савченко (Белгородская область), Сергей Собянин (Москва), Глеб Никитин (Нижегородская область), Олег Кувшинников (Вологодская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Антон Алиханов (Калининградская область), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Александр Гусев (Воронежская область), Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия), Дмитрий Азаров (Самарская область), Сергей Носов (Магаданская область), Анатолий Артамонов (Калужская область), Владимир Васильев (Дагестан), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), Владимир Волков (Мордовия), Олег Кожемяко (Приморский край), а также Александр Бурков (Омская область) и Андрей Травников (Новосибирская область).

Теги: рейтинг губернаторов, Радий Хабиров
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