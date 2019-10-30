В ближайшие три дня жителей Башкирии ждет снег, гололед и 10 градусов мороза

УФА, 30 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, 30 октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и снега, по юго-востоку до умеренных. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха днем — от 0 до плюс 5 градусов, по югу до 10 тепла.

31 октября прогнозируется дождь, переходящий в снег, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, порывы до сильного.

Температура воздуха ночью и днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.

1 ноября в Башкирии ожидается местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов мороза, днем — минус 1-6 градусов.